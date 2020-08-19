Москва, , 20:27 — REGNUM Департамент транспорта Москвы опубликовал видео проверки документов роботом-контролёром в Московских центральных диаметрах.

На кадрах робот общается с пассажирами в салоне электрички. Из-за внешнего шума и удалённости оператора различить слова затруднительно.

Робот берёт в «руки» предмет, похожий на проездной билет. За ним на экране вагона указано, что поезд находится на станции «Тушинская» второго диаметра.

«А вот на D-2 замечен новый контролёр! Правда, пока ещё в качестве добровольца. Мы готовы это исправить и предложить работу роботу в «Организаторе перевозок», — пошутили в телеграм-канале департамента.

«Сколько миллионов потрачено на эти бесполезные понты? Может, лучше привести в порядок станции и подвижной состав?» — недоумённо вопрошает в Instagram пользователь makersit.

https://www.instagram.com/p/CEE84FsJ_ZN/