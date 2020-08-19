Тюмень, , 19:48 — REGNUM В Тюменской области на берегу Иртыша и его притока Тобола обнаружены останки костей мамонтов, древних носорога, бизона и лошади. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

Палеонтологические материалы перевезены в Екатеринбург. Примерный возраст обнаруженных костей — от 20 до 40 тыс. лет, отметил Павел Косинцев.

«Эти кости, когда-то захороненные рекой Тобол, стали ею же вымываться и они оказались на поверхности», — пояснил учёный обнаружение останков.