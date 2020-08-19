Москва, , 19:42 — REGNUM Неопознанные летающие объекты, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта Международной космической станции (МКС), могут быть бликами от искусственного спутника. Такое предположение сделал заместитель директора по научной работе Института астрономии Российской академии наук Михаил Сачков в интервью «Газете.ru».

Напомним, что российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в сети микроблогов Twitter выложил видеозапись движения полярного сияния в атмосфере Земли, на которой видны пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии. Многие предположили, что это неопознанные летающие объекты. Однако другие считают, что этому есть куда более прозаическое объяснение.

«Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все — блики от него», — заявил Сачков.

Также он предположил, что, возможно, на камеру попала серия спутников с близкими орбитами, которые за столь малое время для наблюдателя на МКС не могут «разлететься» на какое-либо расстояние друг от друга.

«Но нужно уточнить — когда их запускали и когда были сделаны снимки», — сказал Сачков.

Вполне возможно, что Вагнер заснял серию из 58 мини-спутников Starlink компании SpaceX, которые были выведены на орбиту накануне.