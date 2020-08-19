Берлин, , 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Ученые сконцентрировались на изучении поверхности коронавируса SARS-CoV-2, на которой расположены «шипы» — выросты, благодаря которым этот тип вирусов получил название «коронавирусы». На окончании этих выростов находятся своеобразные рецепторы, с помощью которых вирус прикрепляется к клетке человека, которую он в дальнейшем и заражает.

Всего на поверхности SARS-CoV-2 находится до 40 таких «шипов». Ранее предполагалось, что эти шипы соединены с частицами вируса жестким «стеблем», однако теперь было установлено, что в реальности они очень гибкие и способны двигаться. Каждый такой «шип» состоит из трех образований, который исследователи, по аналогии с обычными конечностями, назвали «бедром», «коленом» и «голеностопом». Гибкость «шипов» существенно упрощает им задачу по прикреплению к поверхности клеток организма-хозяина.

Глава исследовательской группы в Институте Пауля Эрлиха Жакомин Криньсе-Локер пояснил, что «шипы» коронавируса SARS-CoV-2, «как будто воздушные шары на веревочках», движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать место для прикрепления к клетке-цели.

Также в исследовании отмечается, что обычно «шипы» коронавируса являются целью для антител зараженного организма, которые, атакуя их, пытаются предотвратить проникновение вируса в клетки. Но в ходе исследования выяснилось, что у коронавируса SARS-CoV-2 «шипы» покрыты молекулами гликанов (полисахаридов). Эти молекулы образуют защитную оболочку, которая скрывает «шипы» от антител.