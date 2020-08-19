Красноярск, , 16:18 — REGNUM В почве Эвенкии (Красноярский край) обнаружили «тепловые аномалии», которые сохраняются после прошедших от 15 до 20 лет назад пожаров. Об этом 19 августа сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Результаты исследования опубликованы в журнале Forests.

Учёные подчёркивают, что аномалии увеличивают протаивание мёрзлой почвы в летнее время в два раза. Это может привести к тому, что вместо восстановления леса превратятся в болота.

В настоящее время, по данным научного центра, в России горит 300 тысяч гектаров лесов. Большая часть горящих лесов расположена на северных территориях с мерзлотными экосистемами. Огонь уничтожает деревья, почвенный покров из мха и лишайника. Восстановление лишайников растягивается на десятки лет. Земля сильнее прогревается летом и высвобождает холод из оттаивающих мерзлотных слоёв. На таких территориях образуются тепловые аномалии. Они очень долго влияют на состояние почвы.

Согласно данным спутникового мониторинга, лесные пожары за последние 20 лет повредили свыше 20% покрытой лесом площади этой местности. Это около 12 млн га лиственничных лесов. Среднее количество возгораний за последние десять лет выросло с 44 очагов в год до 299. Возросла и площадь — в десять раз.

Каждый пожар оставляет на участке значительные повреждения не только деревьев, но и почвы. Исследователи подчёркивают, что тепловые аномалии на мерзлотных гарях наблюдаются спустя 15 лет после пройденного пожара. Тепловой режим сгоревших территорий меняется.

Учёные разработали математическую модель для оценки влияния тепловых аномалий поверхности на более глубокие слои мерзлоты. Оказалось, что глубина сезонного талого слоя на послепожарных территориях увеличивается на 30−50% по сравнению со статистической нормой. Почва оттаивает на полметра глубже, чем до возгорания.

Исследователи делают вывод, что в связи с прогнозируемым изменением климата термические аномалии после пожаров могут оказывать все большее влияние на экосистемы Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 19 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 75 лесных пожаров на общей площади 37,7 тыс. га. В регионе введён режим ЧС в лесах.

Читайте также: В Красноярском крае введён режим ЧС в лесах