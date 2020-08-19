Батуми, Грузия, , 14:59 — REGNUM Археологи, производя раскопки на территории древней крепости Петра (Каджетис цихе) в Аджарии, возле базилики, датируемой VI веком, нашли фрагменты более ранней церкви. Об этом 18 августа сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, ученые нашли части стен и куски изделий из керамики. Раскопки планируется продолжать до конца августа.

«Здесь, как я понимаю, собираются поставить прозрачный мост для туристов. В их поле зрения попадет все самое интересное, что имеет отношение к такому археологическому объекту как византийская базилика VI века», — сказал журналистам руководитель археологической экспедиции Георгий Тавамаишвили.

Стоит отметить, что, как считают ученые, крепость Петра была построена по распоряжению византийского императора Юстиниана, но вскоре была захвачена персами. Византийские солдаты в ходе войны отбили крепость, а через некоторое время разрушили, чтобы она больше не досталась противнику.