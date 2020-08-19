Красноярск, , 13:06 — REGNUM В Красноярском аграрном университете (КрасГАУ) открылась лаборатория по микроклональному размножению растений, специалисты выращивают картофель из пробирки. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Проект по селекции и семеноводству картофеля, поддержанный Министерством сельского хозяйства России, реализуют учёные вуза и специалисты агрохолдинга «Дары Малиновки».

Специалисты работают над проектом третий год. Его задача — создание в Красноярском крае уникальной системы оригинального семеноводства.

«Вместе с научно-исследовательским центром селекции и оригинального семеноводства Красноярского ГАУ мы посадили и собрали урожай из 14 тысяч оздоровленных микрорастений», — подчеркнул председатель совета директоров ООО «СХП «Дары Малиновки» Василий Герман.

Площадь теплицы, входящей в тепличный комплекс, составляет 300 кв. м. Также в распоряжении учёных имеется семь парников с автоматической системой полива. Площадь второго тепличного комплекса, расположенного в Сухобузимском районе, составляет 1700 кв. м. Он включает в себя четыре теплицы закрытого грунта.

В 2020 году в теплицах посадили свыше 9 тысяч черенков картофеля восьми сортов российской селекции.

По словам ректора Красноярского ГАУ Натальи Пыжиковой, эта работа важна для сельхозтоваропроизводителей.

«Вместе с нашим индустриальным партнёром вошли в реализацию федеральной программы, позволяющей создавать востребованные сорта картофеля категории «элита», оздоровленного материала с пониженной себестоимостью в промышленном производстве», — отметила Пыжикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объём поставок минеральных удобрений на российский рынок может приблизиться к отметке в 4 млн тонн.

Читайте также: Спрос на удобрения в этом году бьет рекорды