Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Найденным в мае в пригороде Улан-Удэ человеческим останкам, по предварительным данным, около 7 тыс. лет. Об этом сообщили учёные по итогам обследования погребения. Выяснилось также, что здесь были погребены сразу три человека — двое взрослых и один ребёнок.

«На лбу одного из взрослых найдено кольцо диаметром около 4−5 сантиметров — украшение, также у этого же человека оказались на запястьях браслеты из маленьких колечек. Больше находок никаких нет», — передаёт «Байкал-Daily» слова научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Натальи Цыденовой.

Останки перевезены в институт, где ими займутся более плотно. Радиоуглеродный анализ костей, как надеются учёные, позволить более точно датировать погребение.

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