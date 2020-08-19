Иерусалим, , 11:56 — REGNUM Исследование нового теста на коронавирус, показывающего точность свыше 96%, что выше по сравнению с классическим ПЦР, провели ученые из Израиля. Об этом 19 августа сообщает израильское министерство туризма.

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Указывается, что анализ был взят у 250 человек и что стоимость одного теста составляет не более одного шекеля (22 рубля). При этом для исследования нужен образец слюны тестируемого, которая, после полоскания рта соляным раствором, анализируется прибором, излучающим свет и выявляющим наличие как SARS-CoV-2, так и других вирусов.

Также медики Израиля представители технологию, которая показывает результат анализа по выявлению коронавируса менее чем через минуту, и приложение, с помощью которого можно получить ответ о наличии SARS-CoV-2 в течение 20 минут в домашних условиях, когда рядом нет спецоборудования.

«Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19», — приводит израильское ведомство слова главы департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра.

Кроме этого, он уточнил, что данные новейшие разработки ученых из Израиля поспособствуют возвращению к прежней жизни в скором времени, а также позволят путешествовать, не опасаясь за свои здоровье и безопасность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индии, ранее закрывшие границы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, намерены создать «воздушные коридоры» для перемещения лиц, оказавшихся в сложной ситуации, с 13 странами, включая Южную Корею.