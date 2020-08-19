Нарьян-Мар, , 10:38 — REGNUM Ученые Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН оценили объемы таяния вечной мерзлоты в Ненецком автономном округе.

Как сообщили ИА REGNUM в Ненецком заповеднике, мониторинг осуществлялся на нескольких участках: мысе Болванский Нос, о. Ловецкий, о. Кашин, в окрестностях р. малая Хабуйкасё.

«На мысе Болванский Нос была описана растительность склоновых обрывов. Выполнены повторные геоботанические описания площадок, заложенных более 20 лет назад, выполнены почвенные разрезы, измерена глубина залегания многолетнемерзлого слоя на разных элементах нанорельефа в пределах площадки. Максимально установленная глубина залегания мерзлоты составила 120 см, что больше вдвое по сравнению с 1999 годом», — сообщили в заповеднике.

В дельте р. Печоры и водоемах припечорских тундр была описана водная и околоводная растительность, а в окрестностях р. Малая Хабуйкасё выполнены повторные описания выбитых сообществ.

«В ходе описаний растительного покрова были выявлены изменения в обилии видов, в частности, так называемое «позеленение» тундры находит отражение в увеличении обилия хвоща, который распространился во все тундровые сообщества. С помощью квадрокоптера были отсняты площадки, данные снимки дадут более полное представление о динамике растительного покрова», — сообщили в заповеднике.

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