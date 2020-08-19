Кейптаун, , 10:28 — REGNUM В ЮАР запустили второе клиническое испытание вакцины от коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

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Вакцина от американской биотехнологической компании Novavax проходит испытания в рамках исследования, проводимого южноафриканским Университетом Витватерсранд.

Профессор вакцинологии Шабир Мадхи заявил, что в испытании примут участие 2900 участников, которые помогут определить, действительно ли вакцина, прошедшая клинические испытания в других местах, будет действенной в африканском контексте.

Клиническое испытание Novavax — это второе крупное испытание вакцины от коронавируса в ЮАР, еще одно испытание вакцины, которое было начато в июне в партнерстве между Университетом Уитс и Оксфордским университетом, все еще продолжается.

В настоящее время в ЮАР выявили самое большое число случаев заражения коронавирусом в Африке и один из самых высоких показателей числа подтвержденных случаев заражения вирусом в мире.

Правительство ЮАР призывает граждан продолжать принимать необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить вторую волну, отмечают репортеры.

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