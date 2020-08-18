Москва, , 22:13 — REGNUM В четырех регионах России с 19 августа высоко вероятны ночные заморозки, сообщил 18 августа журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, ночные заморозки вероятны в Иркутской, Мурманской и Магаданской областях, а также на севере Якутии.

Температура воздуха в этих регионах может опуститься ночью до отметки — 3 градуса по шкале Цельсия.

«В Иркутской области заморозки прогнозируются до — 3 градусов в среду, речь о горных районах. На востоке Мурманской области тоже заморозки до — 2, а также в Магаданской области будет до — 3. В Магаданской области они будут до 21 августа включительно даже», — сказал Вильфанд.

Кроме того, в Гидрометцентре считают, что до сентября уже нельзя ожидать тёплых дней, характерных для летнего периода.

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