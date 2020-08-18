Фучжоу, Китай, , 17:25 — REGNUM На сентябрь текущего года в Китае запланирована Космическая конференция, которая пройдет с 18 по 21 числа в административном центре приморской провинции Фуцзянь — городе Фучжоу. Организованная Китайским обществом космонавтики и Всекитайским космическим фондом, она, как предполагается, соберет ученых и специалистов со всего мира. Об этом 18 августа сообщает Синьхуа.

В повестку организаторы собираются включить вопросы технологических прорывов в космосе, развитию информационной сферы проекта морского Шелкового пути и международного космического сотрудничества. Со своей стороны Китай собирается представить десятку важнейших научных и инженерных проблем, которые требуют объединения усилий мирового сообщества.

Площадка конференции, которая проходит в КНР ежегодно, служит укреплению контактов и обменов на международном уровне, а также популяризации и распространения космических знаний.