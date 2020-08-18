Хайнань, Китай, , 17:22 — REGNUM Правительство южнокитайской островной провинции Хайнань подписало с Вилефельдским университетом из Германии двустороннее соглашение об открытии университетского кампуса в зоне экономического развития Янпу, сообщает 18 августа Синьхуа.

Филиал, который станет первым, самостоятельно управляемым, зарубежным немецким государственным университетом, откроет прием студентов уже в 2021 году. В проект внедрена немецкая система высшего образования с ориентацией на практические вопросы и индивидуальное развитие талантов молодежи.

В первую группу специальностей включены экономика, логистика, наука и технологии, мехатроника, наука о данных, а также инженерный менеджмент.

Сам университет базируется в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия и является крупнейшим прикладным вузом региона. Главной специализацией в нем считается техническая и технологическая поддержка местному промышленному кластеру, крупнейшему в Германии. Подготовка кадров в нем осуществляется по 37 специальностям программы бакалавриата, 25 специальностям магистратуры, а также рядом специальностей профессионального образования.

В настоящее время в провинции Хайнань реализуется генеральный план по строительству порта свободной торговли, вызывающий интерес в том числе у иностранных инвесторов.