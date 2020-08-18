Барнаул, , 09:48 — REGNUM Заявление об отсутствии антител у людей, вне всякого сомнения перенесших коронавирусную инфекцию, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрани Павел Шумихин («Едина Россия»):

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

«Что касается «главной загадки» коронавируса, заключающейся в отсутствии выработки защитных антител у части пациентов с достоверно перенесенной инфекцией, то, поскольку о данных фактах сообщают ученые из разных стран, они действительно имеют место быть. По сути, речь идет о, возможно, генетически обусловленном отсутствии гуморального иммунитета в ответ на инфекцию, что вызывает закономерную тревогу. Но все эти пациенты в итоге оказались невредимыми перед лицом SARS-CoV-2, сумев успешно перенести опасную инфекцию. Из этого следует, что иммунный ответ все же был.

Ряд исследователей связывает такие случаи с так называемым интерфероновым ответом, то есть, защитной реакцией особых противовирусных белков клеток организма — интерферонов, которые находясь на «первом рубеже», сумели самостоятельно отразить вирусную агрессию без вовлечения более мощных и медленных по развитию своего действия компонентов иммунитета. Не исключено, что речь в случае отсутствия выработки антител, может идти и о превалировании других механизмов иммунного ответа, не отраженных в наблюдениях, за счет, например, клеточного иммунитета или системы комплемента».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач-иммунолог Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в своём интервью газете «Известия» завил, что люди, у которых не вырабатываются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, являются одной из главных загадок для учёных-эпидемиологов.

По его словам, учёные наблюдают более 200 пациентов, которые переболели COVID-19, но антитела у них не выработались.

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