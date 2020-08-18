Москва, , 08:47 — REGNUM Российские ученые вывели новый сорт осины с ускоренным ростом, которая может быть востребована в лесной отрасли. Об этом сообщили в Сибирском федеральном университете.

Отмечается, что основное преимущество дерева состоит в его ускоренном росте. Обычная осина достигает возраста рубки в среднем к 25−30 годам, а модифицированная «созревает» через 15−20 лет.

«Эта особенность появилась благодаря внедрению гена гриба Penicillium canescens в геном осины», — сообщили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН вырастили новый сорт клевера, обладающий повышенной семенной продуктивностью по сравнению с ранее созданными сортами.

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