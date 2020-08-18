Сакраменто, США, , 01:01 — REGNUM Температурный рекорд в 54,4 градуса Цельсия зарегистрирован в Долине Смерти в американском штате Калифорния, передает телеканал CBS.

В случае подтверждения показаний данное значение превысит показания, зафиксированные там же в Долине Смерти в 1913 году, когда температура воздуха повысилась до отметки в 56,5 градуса.

Отмечается, что этот случай не был подтвержден документально. Также может оказаться, что такая температура воздуха является самой высокой за всю историю наблюдений в мире.

Аномальная жара, которая фиксируется в настоящее время в Долине Смерти и других районах США, объясняется учеными увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере нашей планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа температура воздуха в японском городе Хамамацу, поднялась до рекордной отметки в 41,1 градуса Цельсия.

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