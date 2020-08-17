Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Таяние ледникового покрова Гренландии из-за глобального потепления дошло до необратимого уровня, сообщают ученые из Университета штата Огайо (США).

Гренландия Markus Trienke

По их мнению, потери в ледниковом покрове уже таковы, что снегопады уже не восполняют этих потерь. Такие выводы основаны на анализе данных за последние 40 лет.

«Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан», — указано в докладе.

«Ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, что делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей», — утверждают авторы исследования.

Уточняется, что если в ХХ веке Гренландия теряла ежегодно около 450 млрд тонн льда, то в XXI веке ежегодное таяние льдов ускорилось до 500 млрд тонн льда.

Стоит отметить, что с такими выводами согласны далеко не все учёные, занимающиеся этой проблематикой.

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