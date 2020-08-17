Пекин, , 19:31 — REGNUM Вслед за первой в мире российской вакциной от COVID-19, патент на соответствующий препарат прошел сертификацию и в Китае. Об этом 17 августа сообщает Синьхуа, ссылаясь на патент, выданный Государственным управлением КНР по делам интеллектуальной собственности исследовательской группе Академии военных наук и высокотехнологичной биофармацевтической компании CanSino Biologics Inc.

Данный тип вакцины, разработанной под руководством военно-медицинского исследователя Чэнь Вэя, был одобрен для тестов еще в марте и с тех пор проходил клинические испытания. В настоящий момент успешно пройдены два этапа таких испытаний. Препарат хорошо зарекомендовал себя на грызунах и способен выдавать сильную иммунную реакцию в короткое время. Подчеркивается, что вакцина полностью безопасна для прививаемых.