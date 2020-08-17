Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Почти 260 молодых ученых Петербурга получат субсидии из городского бюджета на свои исследовательские проекты. Такое решение приняли 17 августа на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каждый молодой ученый до 35 лет, чью заявку одобрят, получит по 100 тыс. рублей, каждый кандидат наук — по 150 тыс. рублей. Чиновники признают, что на эти деньги невозможно провести полноценное исследование, но можно потратить их на реактивы, расходные материалы или оборудование.

Наибольшей популярностью — около 80% заявок — в Петербурге пользуются естественные и точные науки, около 15% заявок направляют по линии гуманитарных наук, около 5% — по линии медицины.

В 2020 году на поддержку исследователей направят 34,4 млн рублей. Размер гранта увеличили на 5 млн рублей по сравнению с прошлым годом. В 2019-м поступило 625 заявок, было поддержано 222 молодых исследователя.

Субсидии предоставляют на конкурсной основе с 1994 года, они пользуются популярностью среди научной молодежи города.