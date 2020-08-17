Москва, , 14:10 — REGNUM Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко убеждена в эффективности российской вакцины от коронавируса. Об этом она лично заявила 17 августа на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий указала, что верит разработчикам вакцины относительно эффективности и безопасности применения препарата.

«У меня нет оснований не верть нашим ученым. Вакцина зарегистрирована. На третьем этапе есть возможность привлечь больше добровольцев и результаты будут отслеживаться через цифровые технологии», — заявила Кусайко.

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