Стокгольм, , 12:47 — REGNUM После клинических испытаний новый тест на антитела к COVID-19, разработанный исследователями из Университета Лунда, показал высокую свою эффективность. В настоящее время воспользоваться новой разработкой шведских ученых предлагается сотрудникам сферы здравоохранения. Данный тест способен показать результат в течение 15 минут после взятия пробы как у бессимптомного, так и проявляющего симптомы COVID-19 пациента. Об этом 16 сообщила газета Fria Tider.

«На тест-полоску наносится несколько капель крови, и результат отобразится на дисплее в течение 15 минут», — прокомментировал новинку сотрудник Университета Лунда инфекционист Магнус Расмуссен.

В ходе разработки данного теста шведские ученые изучили взаимосвязь между наличием различных антител в организме человека, временем начала заболевания и тяжестью протекания COVID-19. В результате исследование показало усиление реакции антител в течение протекания болезни. Удалось установить, что так называемые антитела IgM дольше присутствуют в крови пациентов, которые были серьезно больны и нуждались в стационарной помощи.

Сообщается, новый тест будет вскоре предложен сотрудникам Университетской больницы Сконе и Университета Лунда.