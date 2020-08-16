Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2, жертвами которого на Земле уже стали более 700 тыс. человек, мог появиться в Китае еще в 2012 году. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные биолога Эллисон Уилсон и вирусолога Джонатана Латэма, которые обнаружили записи врача из китайской провинции Юньнань.

Так, ученые заинтересовались заметкой медика, который лечил горняков с похожими на COVID-19 симптомами. Отмечается, что у заболевших людей, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей, проявлялись сухой кашель, боли в конечностях, высокая температура. Впоследствии трое человек, которым понадобилась вентиляция легких, все же скончались от пневмонии.

В лаборатории в Ухане, куда направили образцы анализов горняков, установили, что болезнь вызвал похожий на атипичную пневмонию коронавирус. Ученые Уилсон и Латэм выразили мнение, что к человеческому организму COVID-19 был адаптирован уже тогда.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее число подтверждённых летальных случаев от COVID-19 на Земле возросло до 755 786.

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