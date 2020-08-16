Пекин, , 15:33 — REGNUM Группа учёных из Китая разработала новый способ лечения повреждений стенок желудка с использованием технологий биопечати. Исследование опубликовано в журнале Biofabrication.

В основе новой технологии лежит идея использования небольшого робота, который вводится в желудок через эндоскоп. Получивший название Delta микроробот состоит из основания и подвижной платформы. Он позволяет изнутри заживлять повреждённые участки стенок желудка, используя клетки, полученные методом биопечати.

Исследователи провели два эксперимента для проверки эффективности этой технологии. С помощью модели человеческого желудка они проверили, как точно робот может доставлять биоматериал к повреждённым участкам стенок. Второй эксперимент был направлен на проверку эффективности использования полученных методом биопечати клеток для заживления ран. Учёные отметили, что теста показали многообещающие результаты.

«Это только первый шаг, но исследование подтверждает применимость этой технологии для лечение повреждений стенок желудка. Последующие разработки, включая уменьшение размера платформы для биопечати и создание биочувствительных элементов, позволят довести эту технологию до полной реализации», — прокомментировал один из авторов исследования профессор Тао Сюй из Университета Цинхуа в Пекине порталу Science Daily.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на российском сегменте Международной космической станции были проведены эксперименты по выращиванию органного конструкта щитовидной железы мыши с помощью 3D-биопринтера. Опыты были признаны успешными.