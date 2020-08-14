Ярославль, , 16:53 — REGNUM В Ярославле сотрудники Института археологии РАН в ходе раскопок на территории Рубленого города впервые обнаружили остатки деревянной усадьбы конца XII — начала XIII веков. Об этом сотрудники института рассказали 14 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Погреб деревянного терема 13 века в Ярославле

Раскопки велись на Волжской набережной между зданиями Митрополичьих палат и Ильинско-Тихоновской церкви. Это территория древнейшего Рубленого города, где и возник Ярославль. Археологи обнаружили нижние венцы деревянных срубов зданий домонгольской эпохи. Одно из них удивило специалистов своими размерами.

«Обычные жилые дома того времени — срубы размером три на четыре, четыре на четыре метра. Здесь попалась постройка десять на двенадцать метров достаточно сложной архитектуры с пристройками разнообразными. Внутри огромный погреб пять на пять метров, в который был вставлен сруб. Туда вела не приставная, а стационарная лестница со ступенями. Это был не обычный жилой дом, это были хоромы, может быть, даже два-три этажа. Мы нашли большой кусок оконного стекла. Оконное стекло — это что-то выдающееся для того времени. Вероятно, застеклялось окно терема», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM специалист Института археологии РАН Илья Аникин.

Специалисты предполагают, что такой дом мог построить только представитель княжеско-боярской элиты того времени. Остатки подобных зданий домонгольской эпохи ранее не встречались в Ярославле.

Раскопки

«Роскошество такого размера мы в первый раз видим при раскопках с 2004 года, за 15 лет ничего подобного мы здесь не видели. Этот дом оказался уникальным по своим размерам. С точки зрения науки это представляет огромный интерес», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова.

Ася Энговатова на раскопках

Также уникальными являются находки амфор. Они датируются тем же периодом, что и деревянные хоромы. Один из сосудов удалось частично восстановить.

«Эта амфора прибыла в Ярославль долгим и сложным путем. Скорее всего, она происходит из Средиземноморья, и через Черное, Азовское море, через Дон попала на Волгу и была привезена сюда. В таких амформах перевозили вино или оливковое масло — это основные продукты импорта из того региона. Находки амфор периодически случаются среди древнерусских городов, но они нечастые. В Ярославле это первая находка амфоры такой сохранности. Мы нашли осколки 3−4 амфор. Датировка — конец XII — первая треть XIII века. Это элитный уровень потребления, княжеско-боярская часть общества», — рассказал Илья Аникин.

Амфора, найденная в Ярославле

Амфоры с высоко поднятыми ручками производились в Халкиде (Греция). Такие объекты были найдены в Киеве, Смоленске, Новгороде, Старой Рязани, Суздале, а теперь и в Ярославле.

Помимо этого были найдены 140 осколков стеклянных сосудов. Скорее всего, это кубки, которые также использовались элитной частью общества. Сделанные находки еще нуждаются в научном осмыслении. Но уже сейчас по ним можно сделать вывод о кратковременном расцвете ярославского княжества в первые годы его существования.

«Ярославское княжество образовалось в самом начале XIII века и до монгольского нашествия существовало около 20 лет. И за это время произошёл расцвет. Мы имеем элитные находки, мы имеем элитные дома. Дальше пришли монголо-татары, и на какое-то время всё прервалось», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института Археологии РАН Елизавета Кадиева.

Судьба обнаруженного деревянного терема также прослеживается по археологическим раскопкам. Постройка сгорела, но сохранился погреб, обложенный глиной.

«Видимо, произошла военная катастрофа 1238 года, какое-то время погреб стоял открытым, а потом его засыпали грунтом, перемешанным с человеческими костями. Где-то делали санитарные захоронения рядом, где-то люди лежали просто на поверхности, их потом присыпали грунтом. Потом грунт сгребли, и часть этого грунта заполнила полностью эту яму», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM специалист Института археологии РАН Илья Аникин.

Раскопки

Раскопки предваряют собой строительство отеля на Волжской набережной. После реставрации наиболее ценные археологические находки будут переданы в коллекцию Ярославского музея-заповедника.

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