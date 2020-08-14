Орландо, США, , 10:20 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, набравший 31 очко. Кроме того, по трипл-даблу оформили Йонас Валанчюнас (26 очков, 19 подборов и 12 передач) и Джа Морант (12 очков, 13 подборов и 10 передач).

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал разыгрывающий Фрэнк Мэйсон, набравший 18 очков.

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