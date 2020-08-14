Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 09:58 — REGNUM В национальном парке «Русская Арктика» стартовали съёмки документальной картины о белых медведях «Медвежий угол». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, фильм расскажет о многолетнем изучении краснокнижного полярного медведя на заповедных архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Картину снимают на средства гранта Русского географического общества.

«Отправной точкой в нашем проекте стал документальный фильм 1969 года «На родине белых медведей» режиссера Крамаренко. Автором сценария и главным экспертом в ленте выступает учёный, который первым заговорил еще в конце прошлого века об уникальности архипелагов Земля Франца-Иосифа и Северного острова Новой Земли, советский биолог Савва Успенский, — расказала автор фильма «Медвежий Угол», главный специалист по связям с общественностью национального парка «Русская Арктика» Марина Меньшикова, — Мечта Успенского воплотилась в жизнь: в России уже более десяти лет эти земли являются природоохранными территориями, и на них продолжаются научные работы, которые заложил именно Успенский, в частности, изучение белого медведя».

В конце июля экспедиция национального парка «Русская Арктика» отправилась на ООПТ, где на мысе Желания остался оператор, режиссер монтажа Максим Перваков.

«Медведи будто бы почувствовали, что я приехал их снимать: каждый день приходят к нашему стационару новые особи, ведут себя как дети, играют между собой, выясняют отношения, будто бы позируют. Последний забавный случай случился буквально накануне: два медведя по очереди пытались просунуть морды сквозь ограждение и протиснуться к нашей базе. Мы сняли их удивленные и немного обиженные мордочки на камеру, это действительно везение», — рассказал Перваков.

Во второй половине августа на мысе Желания стартуют научные работы по мониторингу белого медведя, их возглавит эксперт фильма, к.б.н., старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев. С командой учёных биолог проведёт ряд исследований полярного медведя, на самок планируется установить спутниковые ошейники.

«Большие надежды наша команда возлагает на работу учёных на острове Земля Александры на ЗФИ, в весенний период, — отметила Марина Меньшикова, — В апреле традиционно медведицы выводят своих медвежат из берлог. Эти кадры самые ценные: процесс знакомства с большим миром, первые шаги: нам повезет, если удастся запечатлеть это и показать всем в нашем фильме».