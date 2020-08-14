Пекин, , 08:38 — REGNUM Китайский посадочный модуль и лунный зонд «Чанъэ-4» возобновили свою работу на 21-й лунный день на обратной стороне Луны, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

По данным Центра освоения Луны и космических программ Китайской национальной космической администрации, посадочный модуль пробудился в 14:54 по Пекину 13 августа, в то время как ровер пробудился в 20:34 еще 12 августа.

Оба аппарата в настоящее время функционируют стабильно в штатном режиме. Напомним, что Китай запустил на обратную сторону Луны зонд «Чанъэ-4» еще в декабре 2018 года. В начале января 2019 года зонд совершил мягкую посадку, доставив на поверхность Луны луноход «Юйту-2».