Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Лечение коронавирусной пневмонии при помощи лучевой терапии способно снижать смертность от заболевания COVID-19 в среднем примерно на 20%. К таким выводам пришла группа учёных из разных стран, проведя соответствующие эксперименты на пациентах.

Методика, в частности, была опробована в США. Там 10 пациентов с СOVID-19, получавшие экспериментальное лечение, выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе, при этом время их выписки было сокращено до 12 дней против 20 дней в контрольной группе.

Полученные данные прокомментировали на кафедре фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс», — сказала профессор кафедры Галина Рева.

По её мнению, даже низкие дозы радиации способны непредсказуемым образом сказаться на здоровье пациента в будущем.

Недостатки своего подхода назвали и учёные из США. По их данным, серьёзным побочным эффектом при лечении радиацией может стать гибель B‑ и T-клеток иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией.

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