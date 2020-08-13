Пекин, , 20:05 — REGNUM В Китае с помощью спутников «Синъюнь-2 01» и «Синъюнь-2 02» испытаны технологии межспутниковой связи с помощью лазеров, сообщает 13 августа Синьхуа со ссылкой на заявление космической компании «Саньцзян».

Два спутника, запущенные по программе проекта космического Интернета вещей, установили и наладили двустороннюю телекоммуникацию со стабильной телеметрией. В компании охарактеризовали это достижение как овладение соответствующей технологией. Там подчеркивают, что она позволит существенно снизить уровень зависимости орбитальной группировки от наземной сети, повысив ее живучесть и сократив расходы на соответствующую инфраструктуру.

Сообщается, что полезная нагрузка лазерной телекоммуникации на каждом из спутников потребляет до 80 Вт энергии и имеет вес в 6,5 кг. Спутники были выведены на околоземную орбиту 12 мая текущего года.