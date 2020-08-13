Пекин, , 19:54 — REGNUM В Пекине опубликован доклад Научно-технического общества Китая, из которого следует, что страна остается мировым лидером по количеству научно-технических кадров, сообщает 13 августа Синьхуа, отмечая, что их общее число почти достигло 102 млн человек.

В документе отмечается, что решающим способом подготовки таких кадров остается система высшей школы. Отдельно отмечается, что в современном Китае более половины от общего числа научно-технических работников, прошедших обучение в аспирантуре, составляют женщины. Удельный вес женской половины научного сообщества становится тем больше, чем выше оказывается общий уровень образования в стране.

Подчеркивается, что система подготовки специалистов, занятых в развитии науки и техники в фундаментальной, прикладной и вузовской науке, в последние годы показала свою безусловную эффективность и действенность. Это обеспечивает Китаю место среди ведущих держав-лидеров мирового научно-технического прогресса.