Москва, , 14:41 — REGNUM Западные компании потеряют миллиарды долларов из-за успеха российских учёных, первыми разработавшими вакцину от коронавируса. Об этом 13 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если многие фирмы лишаются многих миллиардов долларов, то реакция нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник», — сказал Гинцбург.

По мнению учёного, никто не рассчитывал, что на рынке, где «поделена каждая ампула и флакон, появится новый игрок, который предложит препараты с лучшими медицинскими свойствами, чем у крупнейших транснациональных корпораций в мире. Именно поэтому западные СМИ и политики озвучивают негативные комментарии в адрес российского препарата.

«Это прямая борьба за конкретные деньги и другой реакции не могло и быть. Было бы наивно ожидать, что под аплодисменты воспримут серьезный конкурентный продукт», — заявил Гинцбург.

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