Москва, , 14:21 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса является полностью безопасной. Об этом 13 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом препарат был зарегистрирован в соответствии с российским законодательством. Скорость же его создания во многом связана с тем, что платформа на основе которой, но был создан, применялась и ранее.

«Она полностью безопасна и зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов. Так как данная вакцина создавалась на технологической платформе, которая уже зарекомендовала себя как абсолютно безопасная, то эксперты Минздрава принимают во внимание результаты который получены на основе этой платформы и раньше. Это способствовало быстрому введению препарата», — заявил Гинцбург.

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