Москва, , 14:06 — REGNUM Скорость, с которой российским учёным удалось создать вакцину от коронавируса объясняется тем, что платформа для неё была уже готова. Об этом 13 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, данная платформа разрабатывалась несколькими поколениями учёных на протяжении примерно 20 лет. Причем ранее она уже показывала свою эффективность в аналогичных ситуациях.

«Вакцина была создана за 5 месяцев. А платформа, на основе которой появилась эта вакцина, создавалась на протяжении 20 лет двумя, а то и тремя поколениями ученых. Исходная платформа создавалась не для создания вакцины, а для проблем генной терапии — для введения генов в наши организмы, когда они повреждены», — сказал Гинцбург.

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