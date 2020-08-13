Москва, , 13:45 — REGNUM Эффект от российской вакцины против коронавируса будет долгосрочным. Об этом 13 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российская вакцина является двусоставной, что усиливает её эффект.

«Это двухкомпонентная вакцина. Вводится она два раза. Действие этой вакцины, ее защитные свойства, мы рассчитываем, будут продолжаться в течение двух лет», — сказал учёный.

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