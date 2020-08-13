Москва, , 07:10 — REGNUM В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. В процессе него представители 10 столичных ведомств будут ставить перед участниками мероприятия различные задания. От того, насколько эффективно та или иная команда реализует поставленную цель, будет зависеть её оценка.

«Все задания хакатона объединят две темы — «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур». Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России. Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте», — сказала Сергунина.

Организаторы рассчитывают, что в конкурсе примут участие свыше 250 команд разработчиков. 10 коллективов, которые предложат лучшие ИТ-решения, получат по одному миллиону рублей. 20 сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях.

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