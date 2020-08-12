Москва, , 19:27 — REGNUM Количество лиц, которые на себе испытали российскую вакцину о коронавируса, уже исчисляется сотнями. Об этом 12 августа заявил председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вакцинация NIAID

При этом третья фаза проверки российской вакцины будет происходить уже в пострегистрационный период, отметил специалист.

«Речь идет уже о сотнях. И скоро оно пойдет на тысячи. Мы все должны понимать, что все те, кто соглашается стать участниками применения этой вакцины, они также являются частью исследования, которое не закончено, и третья фаза будет осуществляться уже в пострегистрационный период по факту ограниченного допуска к применению этой вакцины», — сказал Крестинский.

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