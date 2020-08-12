Москва, , 19:21 — REGNUM Российская вакцина будет проходить дополнительную проверку и после регистрации. Об этом 12 августа заявил председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский в эфире передачи 60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт отметил, что российская вакцина была принята в экстренной обстановке, что в определенной степени сказалось на масштабах предварительного тестирования.

«Мы должны понимать, что сейчас ситуация экстренная. Эпидемия обрушивает экономики по всему миру. Можно сравнить ситуацию с военной. А в военной ситуации можно применять разработки, которые не прошли все необходимые фазы. Но делаться это должно добровольно и с ограничениями тех, кому это можно вводить. В данном случае речь идёт о группе риска», — сказал Крестинский.

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