Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Популярный болеутоляющий препарат аспирин способен ускорять прогрессирование онкологических заболеваний. Такую способность лекарственного средства установили учёные из США и Австралии. Результаты исследований специалистов опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.

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В ходе клинического исследования, проведённого учёными из Массачусетской больницы общего профиля при Гарвардской медицинской школе, было установлено, что приём аспирина у больных раком в преклонном возрасте может увеличить риск более быстрого развития заболевания, следовательно, повысить вероятность смерти от онкозаболевания.

Участниками исследования, длившегося почти пять лет, стали граждане США и Австралии старше 70 лет. Учёные заметили, что те пациенты, которые принимали аспирин, чаще страдали от метастазирующего рака. Кроме того, у них чаще развивались опухоли четвертой стадии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее финские учёные установили, что вакцинация от столбняка положительно влияет на способность организма бороться с раковыми опухолями. На основе полученных данных, исследователи разработали и испытали вакцину против рака.