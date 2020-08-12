Новосибирск, , 09:25 — REGNUM Правительство России внесло изменения в график финансирования Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Первый транш — 774,1 млн рублей — на создание технологически сложного оборудования ускорительного комплекса должен поступить уже в текущем году. Об этом сообщает Института катализа Сибирского отделения РАН (СО РАН).

Уточнятся, что предусмотрено «финансирование в 2020—2023 годах работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса с авансированием в 2020 году <…> в размере 774 100 тыс. рублей и в 2021 году в размере 2 475 900 тыс. рублей».

Средства на 2021 год должны поступить до получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации.