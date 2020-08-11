Москва, , 18:42 — REGNUM У первых ученых, привившихся вакциной против коронавируса SARS-CoV-2, спустя пять месяцев сохраняется высокий иммунитет. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он рассказал, что ученые центра прививались разработанной вакциной еще в конце марта, в рамках первой фазы испытаний. Затем регулярно проводились их обследования на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Сейчас, спустя пять месяцев после прививки, у них сохраняются высокие титры антител.

Сам директор отметил, что планируется также пройти проверку на наличие антител к SARS-CoV-2 зимой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 была зарегистрирована в России 11 августа.