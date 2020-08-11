Москва, , 13:31 — REGNUM Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса возникла не на пустом месте. Технология её создания отрабатывалась центром Гамалеи на основе аденовируса более 10 лет. Ранее таким образом были созданы вакцины против лихорадки Эбола и против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Об этом в интервью РИА Новости рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Лаборатория Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы вакцина прошла все этапы исследований, «они очень жесткие, я бы даже сказал, что более жесткие, чем при разработке лекарственных препаратов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, президент Владимир Путин сообщил сегодня, 11 августа, в ходе совещания с правительством. По его словам, препарат этот работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошел все необходимые проверки.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.