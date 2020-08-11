Барнаул, , 05:33 — REGNUM Заявление о том, что более тяжёлая форма коронавирусной пневмонии может ожидать граждан России предстоящей осенью, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Никто не мог ожидать, что вспышка респираторной вирусной инфекции может произойти в солнечные и жаркие летние месяцы. Я тоже прогнозировал, что в нашей стране, благодаря принятым карантинным мерам, которые позволили отсрочить проникновение инфекции, и наступающему теплу, COVID-19 быстро пойдет на убыль. Но этого не произошло и коронавирусная инфекция до сих пор продолжает собирать свою жатву, хотя и достигнута стабилизация эпидемиологической обстановки.

Что касается развития ситуации в осенне-зимний период, то это традиционное время эпидемических вспышек ОРВИ. Наверняка вместе с гриппом, парагриппом, риновирусом, аденовирусом и другими будет регистрироваться уже знакомый нам SARS-CoV-2, который навряд ли канет в лету.

Относительно тяжести вирусных пневмоний — несомненно, холодный период времени влияет на иммунную реактивность системы органов дыхания. Потому в целом да, количественно с уверенностью можно ожидать роста тяжелых пневмоний различной вирусной этиологии. Еще большее утяжеление типичных сейчас коронавирусных пневмоний гораздо вероятнее при появлении более патогенных штаммов вируса. В целом COVID-19 проявляет себя достаточно непредсказуемым образом, потому прогнозирование является делом неблагодарным.

Однако, можно сделать вывод, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и запрет на массовые мероприятия позволяют контролировать эпидситуацию. Все это позволит существенно сгладить возможные эпидемические вспышки коронавирусной инфекции в приближающийся осенне-зимний период. Подобные успешно зарекомендовавшие себя профилактические меры будут очень действенны и закономерно благотворны в отношении ранее известных и менее заразных других респираторных вирусных инфекций, которые проявляют себя только в период холодов.

Для гриппа, например, отличающегося гораздо меньшей заразностью по сравнению с SARS-CoV-2, соблюдение всего этого да еще при наличии эффективных вакцин может вообще оказаться непреодолимым препятствием».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что более тяжёлая форма коронавирусной пневмонии может ожидать граждан России предстоящей осенью, заявил главный врач-иммунолог Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью газете «Известия».

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