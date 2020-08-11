Тегеран, , 07:47 — REGNUM 10 августа иранский Университет Персидского залива и индийский Университет нефти и энергетики подписали меморандум о взаимопонимании по развитию научного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Меморандум о взаимопонимании подписали представитель Университета Персидского залива Араш Хосрави и Шитал Ханка из индийского Университета нефти и энергетики.

Ректор университета Персидского залива Абдул Маджид Мослех заявил, что меморандум предусматривает обмен профессорами и студентами на уровне бакалавриата и выше, стажировку, академическую деятельность, научно-исследовательское сотрудничество и совместное спонсирование международных научных мероприятий.

Меморандум о взаимопонимании призывает два университета использовать имеющиеся опыт и знания в различных процессах. «Учитывая критический период пандемии коронавируса, обе стороны проведут стажировки онлайн», — сказал Мослех, отметив, что оба университета будут сотрудничать в проведении двухгодичной конференции по нефти, газу и нефтехимии (OGPC 2020).