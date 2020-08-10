Ташкент, , 11:56 — REGNUM Власти Нур-Султана планируют построить по итогам 2020 года 12 школ, что вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом 10 августа написал мэр казахстанской столицы Алтай Кульгинов, сообщает Instagram.

Градоначальник ознакомился с ходом строительства нескольких школ. Он отметил, что с ростом населения увеличивается и нагрузка на все социальные объекты. Кульгинов добавил, что для строительства школ привлекаются частные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству образования и науки помочь с дистанционным обучением школьникам из малообеспеченных семей.

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