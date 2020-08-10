Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:32 — REGNUM На Ямале археологи провели раскопки на Йоркутинской стоянке в истоке реки Еркатаяха. Поселение, датируемое 4 тыс. до нашей эры, позволяет по-новому взглянуть на древнюю историю Ямало-Ненецкого автономного округа, хронологию и географию его освоения, сообщает пресс-служба Научного центра изучения Арктики.

«Микрорайон» охотников на северного оленя Научный центр изучения Арктики

Йоркутинская стоянка открыта археологами в конце 60-х годов ХХ века. Тогда на её территории было найдено несколько каменных орудий. В ходе работ 2020 года собрана коллекция артефактов, которая позволяет проследить динамику развития хозяйства в эпоху перехода от каменного к бронзовому веку на территории южной тундры.

В радиусе одного километра от Йоркутинской стоянки были выявлены пять новых памятников, образующих своеобразный древний «микрорайон». Судя по артефактам, охотой на северного оленя на Ямале занимались ещё до нашей эры.

По словам старшего научного сотрудника сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики, кандидата исторических наук Ольги Тупахиной, собрана коллекция артефактов, включающая многочисленные фрагменты керамики, каменные орудия, костные останки северного оленя, а также образцы почв для реконструкции климата в древности.