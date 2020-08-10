Барнаул, , 06:01 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия), подробно изучив даларгин, считает, что не стоит ожидать какого-то прорыва от этого запатентованного для лечения COVID-19 отечественного препарата. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности пояснил:

«Даларгин известен прежде всего опытным врачам, специализирующимся на заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что широкого применения во врачебной практике он не нашел ввиду неопределенного эффекта и самостоятельного значения не имеет. Такой препарат выписывают осведомленные о его существовании врачи-энтузиасты и только в качестве дополнения к высокоэффективным лекарственным средствам.

В свое время мне пришлось трудиться в краевом центре хирургической гастроэнтерологии и, подробно изучив даларгин, я пришел к выводу о том, что этот препарат в целом является малополезным, хотя и достаточно безопасным. Что касается возможности лечения даларгином осложнений коронавирусной инфекции, предположу, что какого-то прорыва от такого препарата ждать не стоит. В любом случае об эффективности можно говорить после многолетних научных исследований и успешной клинической практики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российский препарат «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции известило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Отмечается, что на данный момент это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, вышедший в практическую медицину.

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