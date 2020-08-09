Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Сейсмологи из Университета Райса впервые провели прямые измерения толщины коры, мантии и ядра Марса с помощью приборов зонда InSight. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Автоматическая межпланетная станция NASA InSight прибыла на Марс в ноябре 2018 года. Главным научным прибором спускаемого аппарата является сейсмограф SEIS, который был установлен на поверхности Марса.

С февраля по сентябрь 2019 года SEIS зафиксировал около 170 эпизодов сейсмической активности на Марсе. Анализ данных, полученных с этой сейсмической станции, позволил учёным проверить предыдущие модели и уточнить толщину внутренних слоёв Марса. Сейсмологи установили, что радиус жидкого ядра Марса составляет от 1730 до 1840 км, а граница между нижней мантией и поверхность ядра находится на глубине в 1520—1600 км.

«Оценка толщины сейсмических границ Марса поможет лучше понять историю образования и развития этой планеты, а также других планет земной группы», — отметил один из авторов исследования Алан Левандер в комментарии порталу Science Daily.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте на поверхности Марса возобновила работу буровая установка HP3, входящая в состав миссии InSight.

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