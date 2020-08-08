Вашингтон, , 06:18 — REGNUM В США на 98-м году жизни скончался историк Бернард Бейлинд. Об этом со ссылкой на супругу историка 7 августа сообщает газета The New York Times.

Как следует из сообщения, Бейлинд умер от сердечной недостаточности в своём доме в городе Белмонт (штат Массачусетс).

Бейлинд в своей профессиональной деятельности специализировался на историческом периоде Войны за независимость США. Он считается первопроходцем среди американских исследователей, применивших компьютерные технологии для анализа и обработки исторических научных данных.

Бернард Бейлинд написал более 20 книг по истории. Дважды — в 1968 и 1987 годах — ему была присуждена Пулитцеровская премия за исторические исследования.

Бейлинд также являлся иностранным членом Российской академии наук.