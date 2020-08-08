Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Экспериментальная РНК-вакцина для защиты человека или приматов от вируса Зика разработана группой американских ученых, сообщает научный журнал Science Advances.

Препарат прошел испытания на мышах и макаках-резусах. В результате у животных сформировался иммунный ответ. В одном из случаев вакцина полностью предотвратила заражение обезьяны вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля комиссия по расследованию при Национальной ассамблее Франции предупредила об угрозе для жителей страны со стороны тигровых комаров, являющихся переносчиками ряда опасных вирусов, в том числе Зика.

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